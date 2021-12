Apri Asti inaugura la mostra “Scatti di poesia”

Sabato 18 dicembre, alle 16,al Circolo Nuovo A. Nosenzo (via F.Corridoni, 51) sarà inaugurata la mostra “Scatti di poesia”.

L’iniziativa deriva dalla collaborazione tra APRI Asti e l’Associazione Culturale Amici della Lucania Asti e Provincia, agli amici Laura e Alessandro Boero, e il sostegno del CSVAA. “La mostra “Scatti di Poesia” è nata per caso, forse per gioco, dopo due o tre incontri con gli amici Carmela, Laura e Alessandro, davanti ad una pizza e un cappuccino – spiega Renata Sorba prsidente Apri Asti – Saranno 82 le opere esposte; 82 abbinamenti di foto e parole in una sola forma d’arte, che mi permettetemi di battezzare: ‘FotoPoesia’”.

34 poeti e 18 fotografi, hanno combinato sentimenti, colori, sole, mare, nebbie, colline e monti di mezza Italia e d’un pezzetto di Francia. Ecco quindi che i temi trattati sono tantissimi: espressioni di intimi pensieri, lampi di ricordi,

sfumature di sentimenti che accompagnano paesaggi naturali ed alternanze di stagioni, animali amici del cuore ed occhi di vita, gioie, tristezze, incontri ed abbandoni.

All’inaugurazione interverranno Chiara Buratti e Mauro Crosetti, che leggeranno ai presenti una preziosa opera, gentilmente concessa dalla moglie Roberta Bellesini, del grande artista, concittadino Giorgio Faletti.

La mostra rimarrà aperta fino a martedì 21 dicembre. I visitatori potranno acquistare le opere esposte, previo un contributo volontario, che verrà interamente devoluto per acquistare materiale scolastico. La mostra diventerà itinerante e verrà proposta, il prossimo anno, al Fuori Luogo di Asti.