Aperte le iscrizioni al Premio Asti d’Appello 2022

Dopo il successo dell’ultima edizione, che ha decretato la vittoria di Marina Marazza con “Io sono la strega” (Solferino) e che si è tenuta in presenza a Teatro Alfieri con un grande afflusso di pubblico, il Premio Asti d’Appello riparte subito per organizzare l’edizione 2022, la quattordicesima: un traguardo significativo per questa iniziativa,

risorta nel 2009 per volontà di un gruppo di astigiani che ricordavano e rimpiangevano le tre edizioni realizzate a metà degli anni ’60.

Viene riproposta la formula inaugurata nel 2017 e che ha dato apprezzabili risultati: un gruppo di soci che si sono resi disponibili come lettori volontari selezionerà tra tutti i romanzi finalisti ai grandi premi letterari quello – non necessariamente il secondo o il terzo – che parteciperanno al concorso astigiano. Da dicembre con il Premio Scerbanenco a fine settembre con il Premio Campiello saranno selezionati gli scrittori che parteciperanno alla cerimonia finale a Teatro Alfieri l’ultima domenica di novembre 2022.

La quota di iscrizione resta fissata a 100 euro e dà diritto a ricevere i libri in gara e a due posti per la cerimonia finale. È possibile iscriversi (o regalare l’iscrizione) da subito presso la Biblioteca Astense da martedì a venerdì dalle 9 alle 13 o scrivendo a astidappello@gmail.com . Un’idea per un regalo di Natale simpatico, utile e che vale per tutto l’anno.

Il Premio Asti d’Appello 2021 è stato possibile grazie al sostegno di Ageuta, Aurora Pen, Farmacia Baronciani, Banca d’Alba, Format, Lipitalia, Fondalpress e Saclà, e al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.