ANPI Asti: Paolo Monticone confermato presidente insieme ai vice Guido Cardello e Maurizia Giavelli

Dopo la buona riuscita del Congresso provinciale dei primi di dicembre che ha rilevato, tra l’altro, la sensibile crescita degli aderenti all’Associazione, il neoeletto Comitato provinciale dell’ANPI si è riunito giovedì al Circolo della Way-Assauto “Remo Dovano” per definire il rinnovato assetto dirigenziale.

Alla carica di presidente è stato confermato all’unanimità il giornalista Paolo Monticone, mentre confermati, sempre all’unanimità, sono stati i due vicepresidenti Maurizia Giavelli e Guido Cardello. Novità del comitato, adottata nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, è stata l’elezione, ancora una volta all’unanimità, di Mario Renosio, direttore scientifico dell’Israt, a vicepresidente vicario. Al delicato incarico di Segretaria è stata confermata Elena Berta.

Dopo la conferma di Maurizia Giavelli a delegato al Congresso nazionale in programma a Riccione nel prossimo mese di Febbraio, è stata infine eletta, anche in questo caso si tratta di una novità per l’Anpi astigiana, la Segreteria di cui fanno parte Angelo Corvonato, Francesco Migliore, Luisa Rasero, Irene Rosso e Valeria Sollazzo.

I vertici dell’Associazione si completano con i componenti del Collegio dei Revisori de Conti, già eletti dal Congresso: Mauro Bosia, Simona Bedino e Mimma Schillaci (effettivi), Rossano Gambino e Pasquale Marotta (supplenti).

Nei programmi per il prossimo anno, che saranno definiti nella prima riunione del 2022, figurano, tra l’altro, l’impegno a realizzare una efficace alleanza democratica e antifascista con tutte le altre organizzazioni presenti nell’Astigiano, una rinnovata iniziativa riguardante la celebrazione del 25 aprile e la definitiva risistemazione del cippo dei caduti partigiani della Way-Assauto.