Anna Macchia presidente, Gianluca Forno vice: riconfermate le cariche all’Unione Colli del Monferrato

Riconferma per Anna Macchia, sindaco di Villafranca, a capo dell’Unione Colli del Monferrato: unanime il voto del Consiglio nei giorni scorsi. Al suo fianco (l’amministratrice è stata nominata al vertice, per la prima volta, nel 2019 e resterà in carica per i prossimi due anni) continuerà a operare il vicepresidente Gianluca Forno, primo cittadino di Baldichieri.

“Anche in questo secondo mandato – dichiara Anna Macchia – l’Unione opererà per una gestione armonizzata e unitaria dei servizi rivolti all’utenza dei due comuni, avendo come obiettivo primario il miglioramento delle prestazioni. Allo studio anche l’ipotesi di rafforzare l’organico della polizia locale con l’inserimento di un secondo agente”.

“Tra gli interventi coordinati dalla Colli del Monferrato – ricorda il presidente – la gestione dei cantieri di lavoro (attualmente occupano quattro addetti) e il parziale impiego delle risorse (307 mila euro l’ultimo dato consolidato) ottenute con le sanzioni degli autovelox, lungo la statale per Torino, per la sicurezza stradale: il che significa rifacimento delle strisce pedonali e delle asfaltature, rinnovo della segnaletica verticale, manutenzione dei fossi”.

Il sindaco di Baldichieri, intanto, continuerà ad affiancare il primo cittadino di Villafranca nell’Unione, proseguendo nei mandati di vicepresidente di Anci Piemonte e di presidente del Distretto Paleontologico dell’Astigiano e del Monferrato. “Ringrazio la collega Anna Macchia – commenta Forno – per l’impegno profuso in questi due anni e mezzo. Acquisita la sua disponibilità nel ricoprire ancora il ruolo di presidente, abbiamo condiviso insieme l’opportunità del suo rinnovo in considerazione dei diversi incarichi che ricopro e con l’intenzione di garantire i migliori risultati sui diversi fronti. Naturalmente continuerò ad assicurare il mio lavoro al suo fianco nelle vesti di vicepresidente, sempre più convinto del progetto Unione Colli del Monferrato ed orgoglioso dei risultati sin qui ottenuti”.