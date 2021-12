Andrea Sacco riconfermato segretario della Lega sezione di San Damiano d’Asti

Questa mattina si è svolto il congresso della Lega sezione di San Damiano: Andrea Sacco 33 anni, Consigliere comunale di Cisterna d’Asti è stato riconfermato Segretario, verrà coaiduvato dal direttivo composto da Mauro Caliendo, già Sindaco di San Damiano e Davide Porta.

Il Commissario provinciale On. Andrea Giaccone dichiara: “Complimenti e un augurio di buon lavoro ad Andrea e alla sua squadra, questa mattina, a San Damiano, abbiamo iniziato l’iter dei congressi di sezione che porteranno, dopo la pausa natalizia, ai rinnovi degli organi di tutte le sezioni della Provincia; nel territorio della sezione di San Damiano, competente oltrechè sulla città anche sui comuni limitrofi, la Lega ha ottenuto in questi anni risultati elettorali importanti e il mio ringraziamento và a tutti i militanti e ai sostenitori per il lavoro svolto”.