All’Istituto Comprensivo 2 di Asti saggi musicali e iscrizioni aperte tra tradizione e innovazione tecnologica

Si sono concluse sabato 11 dicembre le giornate “Open School” dell’Istituto Comprensivo 2 di Asti in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023. Nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid, insegnanti e personale scolastico hanno accolto in presenza le famiglie e i loro bambini per visitare e conoscere le scuole dell’Istituto: i plessi della scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado “Goltieri”.

Grande partecipazione ed entusiasmo sono state registrate durante gli eventi che hanno visto i piccoli ospiti protagonisti nelle attività predisposte da maestri e professori, permettendo loro di entrare in contatto con l’ambiente scolastico che li ospiterà a partire dal prossimo anno. Per i genitori, invece, è stata l’occasione di conoscere l’offerta formativa delle varie scuole, gli spazi ludici e didattici, l’orario di funzionamento e i vari servizi offerti. Particolare attenzione e interesse ha suscitato l’Aula STEM, inaugurata recentemente presso la scuola “Goltieri”: “Una vera svolta nel fare didattica, uno strumento perfetto per sviluppare l’alfabetizzazione tecnologica e la curiosità intellettuale degli alunni attraverso esperimenti STEM di matematica e scienze”, commenta il vicepreside e professore di Matematica e Scienze Stefano Cavallero. Il progetto didattico, infatti, prevede la realizzazione di un ambiente di apprendimento dove i bambini e i ragazzi avranno la possibilità di scoprire il lato creativo della tecnologia con cui hanno a che fare quotidianamente attraverso i famosi, e tanto amati, mattoncini LEGO. Si tratta di uno strumento innovativo per iniziare, mediante il gioco, a programmare, consolidare le abilità nel coding e acquisire una mentalità scientifica.

E le novità non si esauriscono qui. Per i nuovi iscritti, infatti, sarà possibile scegliere il corso di Inglese potenziato in attivazione dal prossimo anno scolastico presso la Scuola Secondaria “Goltieri”, per approfondire le competenze nella lingua straniera. Molteplici le attività di continuità tra i vari ordini di scuola, quali i concerti all’aperto nei cortili delle scuole primarie o gli incontri online con gli alunni delle classi quinte.

Dal 4 al 28 gennaio 2022 sarà possibile procedere con le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23; le modalità sono diverse: per la scuola dell’Infanzia è prevista la compilazione del modulo cartaceo presso la segreteria scolastica, mentre per le scuole Primaria e Secondaria sarà sufficiente accedere al portale del Ministero dell’Istruzione mediante lo SPID e procedere con la compilazione del modulo.

Come da tradizione, prima della pausa natalizia, si sono tenuti i saggi musicali che hanno visto coinvolti gli alunni della “Goltieri” delle classi del corso musicale e i docenti di flauto, chitarra, violino e pianoforte. Gli eventi si sono svolti finalmente in presenza presso la Sala “A. Fiorani”, fornendo alle famiglie la possibilità di assistere alle performance dei loro ragazzi e regalando a tutti emozioni e serenità. Gli alunni hanno eseguito brani solistici, in piccoli ensemble e in orchestra, provando molto entusiasmo nel poter suonare “dal vivo” insieme ai compagni di classe. “Far musica insieme sia un momento unico per favorire la cooperazione in classe e portare valorizzare il lavoro di gruppo attraverso il contributo di ogni alunno” commenta Simona Scarrone, docente di flauto alla Goltieri da più di vent’anni.