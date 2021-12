All’Istituto Artom di Asti completata la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli

Seconda giornata di consegna delle borse di studio all’Istituto Artom, per premiare complessivamente 34 studenti e studentesse che si sono distinti con media finale superiore a 8/10 sui risultati dell’anno scolastico 2019-2020.

Dopo la consegna delle borse di studio ai ragazzi del biennio avvenuta sabato scorso (vedi correlato sotto), oggi sono state consegnate le borse di studio agli studenti del trienno.

Questo l’elenco degli allievi meritevoli.

Triennio: Piperissa Francesco, Grosso Federico Caccia Alberto, Bolato Riccardo, Bosticco Leonardo, Benenti Francesco, Bat Cristian (classi terze).

Monticone alberto, Raviola Stefano, Iannelli Giovanni, Riggi Alessandro, Ravizza Riccardo, Marchiaro Diego (classi quarte).

Un riconoscimento speciale è stato consegnato dal Dirigente allo studente Raviola Stefano, classificatosi medaglia di bronzo alle olimpiadi nazionali di informatica svoltesi il mese scorso.

“Il riconoscimento di oggi”, spiega il Dirigente Franco Calcagno, “ significa che siete sulla buona strada. Il vostro impegno è di proseguire su questa via; sicuramente un compito non facile me essenziale per poi, quando sarete usciti da scuola, avvicinarvi al mondo del lavoro o a quello universitario con le competenze e con le capacità necessarie in primis a voi ma, in seguito, all’intera comunità di cui facciamo parte. Scuola, famiglia e territorio sono legate da un doppio filo; lo vedete nei percorsi di alternanza scuola lavoro, nell’ attenzione che le aziende del territorio danno al nostro istituto, dalle borse di studio alla ricerca dei neodiplomati per le offerte di lavoro. La collaborazione con la famiglia è fondamentale e i vostri risultati, merito vostro ovviamente, sono anche un premio per i vostri genitori. La scuola offre molto e pretende molto per il vostro progetto di vita, per la comunità in cui vivete, per voi e le vostre famiglie.”

Presenti alla premiazione anche docenti degli indirizzi e dello Staff del Dirigente: Abbate, Cerrato, Gibellini, Nebiolo, Piperissa, Raviola.

Le borse di studio degli studenti diplomati con 100/100 e quelle delle aziende saranno consegnate sabato 15 gennaio, giornata di open school in presenza ( è possibile prenotarsi compilando il form in evidenza sul sito dell’Istituto)