All’InformaGiovani di Asti la presentazione del libro “Il ladro di coccole”

L’InformaGiovani della Città di Asti, nell’ambito delle iniziative di promozione del territorio, rivolte ai giovani e alla popolazione organizza, in collaborazione con il Centro Diurno Socio Terapeutico Santo Spirito, la presentazione del libro “Il ladro di coccole” di Carla Cosseta.

L’autrice è la mamma del “ladro” più dolce, Alessandro, ospite del Centro Diurno del Comune di Asti. Attraverso pensieri, ricordi e poesia si racconta l’avventura della vita: difficoltà, conquiste, inciampi ed emozioni all’ombra di una grave malattia genetica a cui, nonostante tutto, Carla e la sua famiglia non hanno mai permesso di oscurare completamente il loro cuore.

Il libro verrà presentato venerdì 10 dicembre alle 10, nei locali dell’InformaGiovani di via Goltieri, angolo Corso Alfieri. La presentazione è organizzata in collaborazione con il Centro Diurno Socio Terapeutico Santo Spirito, Team Service Asti e la Cooperativa Animazione Valdocco. Eventuali contributi raccolti dalla divulgazione del libro verranno devoluti in beneficienza.

Il sindaco Maurizio Rasero e le assessore Elisa Pietragalla e Mariangela Cotto sostengono l’iniziativa ritenendo che “una società migliora e cresce se si riconosce parola e forza al pensiero di chi vivendo la propria quotidianità ne narra le sfide che possono diventare uno spazio possibile anche per chi le rifiuta”.

L’evento verrà realizzato rispettando la normativa per la sicurezza e seguendo il protocollo di accesso ai locali. Per partecipare sarà richiesto il GreenPass.