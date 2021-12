Alle Olimpiadi regionali di Informatica brillano due team del Liceo Vercelli

Brillante risultato per due squadre degli studenti dell’Istituto alle selezioni regionali Olimpiadi di Informatica a squadre, giunte alla 13a edizione. La competizione si è svolta, in modalità online, nelle scorse settimane, ed è rivolta agli studenti del biennio e del triennio degli Istituti Secondari di Secondo Grado, dove i team di ogni scuola (non più di 4 studenti, con un massimo di 2 riserve) si sFidano nel risolvere problemi traducendoli in un linguaggio di programmazione (Pascal, C, o C++).

A vincere le rispettive selezioni sono state due squadre del Vercelli, rispettivamente il team Maths della 3SA (Andrea Aimone, Matteo Carapezza, Stefano Moscone, Samuel Turca) e il team LMCV, composto da studenti della VSC (Marcello Ceveriati, Davide Leva, Adriano Mastalia, Franscesco Visentin).

La gara Finale Nazionale in presenza (salvo cause di forza maggiore) si svolgerà a Bologna, all’I.I.S. Aldini Valeriani il 25 Febbraio 2022. Stessa sede per la gara internazionale, prevista per Fine maggio 2022.