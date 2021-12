Alla Scuola Elementare Pascoli si organizza “La Carovana di Natale”

Oggi, 21 dicembre 2021, alle ore 18:30 presso la Sede delle Poste Italiane di Corso Dante, si è tenuta la presentazione del progetto “Carovana di Natale” cui ha aderito la classe seconda della Scuola G.Pascoli di Asti.

“Abbiamo partecipato al progetto perché la mamma di un nostro alunno lavora in Posta e ci ha aiutato a far parte di questo scambio di cartoline con altre scuole elementari di altre province, in particolare quella di Cuneo. Per noi è stata la continuazione di un progetto che già portiamo avanti all’interno dell’istituto nel quale scambiamo cartoline con la scuola Cagni di Asti. È stato favoloso vedere i bimbi entrare in contatto con il mondo dei francobolli e delle lettere, sono stati entusiasti. Per questo ringraziamo Gianluca e tutte le Poste di Asti”. dichiarano le Maestre della scuola.