Alla Bottega Rava e Fava di Asti cosmetici bio e senza imballaggi di plastica

Fino al 31 dicembre alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti un ampio spazio sarà dedicato a Natyr la cosmesi buona per chi la usa e per chi la produce, a marchio bio e fair trade.

La novità Natale 2021 è la linea soap for the planet con i saponi da filiera palestinese e thailandese.

Il progetto di cooperazione internazionale “Bee the change” ha rafforzato il settore apistico palestinese a sostegno della filiera delle piante aromatiche ed officinali per lo sviluppo socio-economico della Palestina. Si è realizzata una produzione completa dei saponi dalla coltivazione delle piante all’estrazione degli oli essenziali fino alla realizzazione artigianale. Saponi a base di argilla (gialla, rossa e verde) ed olio di oliva autoctoni con profumazioni naturali alla salvia, alla menta e alla lavanda.

La linea dei saponi thailandesi uniscono i segreti naturali della cultura thai di sinergia di oli essenziali e vengono confezionati a mano in eleganti bag in tessuto, pratiche e riutilizzabili. Profumazioni orientali: menta e basilico, ginepro ed arancio.

Si ricorda inoltre il lancio recente dei cosmetici solidi, vera proposta plastic free, di filiera palestinese a base di argille ed olio jojoba. La linea comprende due shampoo, due balsami ed un detergente viso.

NATALE CON NATYR 2021