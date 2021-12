Alla Biblioteca di Calamandrana la presentazione del libro del dottor Fausto Solito

Mercoledì 15 dicembre ore 20,30 nella saletta della Biblioteca di Calamandra è in programma la presentazione di “Il bue nella storia dell’uomo e nelle tradizioni del Piemonte” (edizioni L’Artistica), il libro scritto dal veterinario calamandranese Fausto Solìto, in collaborazione con Franco Guarda, già docente di Anatomia patologica all’ateneo torinese e Davide Biagini professore al Dipartimento di Scienze agrarie.

Uscito alcuni mesi fa, il lavoro ha riscosso interesse in tutta la filiera dell’allevamento piemontese e non solo, ed è l’unico libro completo (dalle tradizioni, alle curiosità, agli aneddoti, alla parte scientifica), sulla storia del bue da lavoro e da ingrasso. Solìto (veterinario all’Asl di Asti), lo presenterà mercoledì 15 dicembre alle 20,30 nella rinnovata Biblioteca (ex stazione ferroviaria), dialogando con la giornalista Enrica Cerrato. La serata sarà arricchita di letture a cura di Pinuccia Lovisolo e Francesco Cesareo. “Di questi tempi nelle nostre zone va in tavola la pregiata carne di bue grasso – anticipa Liliana Gatti, presidente della Biblioteca – e ci pareva importante mettere in calendario una serata dedicata alle tante curiosità e tradizioni legate a questo tipo di allevamento, in particolare perché sono raccontate da un nostro concittadino”.

Ingresso libero con Green pass.

Clicca qui per scaricare la locandina —->>> fausto solito locandina