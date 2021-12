Alfiano Natta, un cagnolino finisce nella cava ma lo salvano i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Casale Monferrato con il supporto del personale SAF (speleo alpino fluviale) della centrale di Alessandria hanno effettuato durante il turno notturno un soccorso ad un cagnolino di piccola taglia che si era perso e scivolato in una cava mineraria in disuso nel Comune di Alfiano Natta. Individuato dai lamenti, i Vigili del Fuoco hanno percorso un sentiero nel bosco e, calandosi lungo il pendio della cava, hanno raggiunto l’animale, fortunatamente non ferito ma solo impaurito e infreddolito. Il cane è stato riconsegnato ai proprietari in zona sicura.