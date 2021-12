Alba: scaricabili online i certificati anagrafici e di stato civile

Anche il Comune di Alba ha attivato il servizio di certificazione on line. I cittadini residenti ad Alba in possesso di Spid o carta d’identità elettronica (Cie) possono scaricare e stampare i certificati anagrafici e di stato civile pienamente validi.

Basta accedere al sito https://www.comune.alba.cn.it, cliccare su “Servizi on line”, poi su “Certificazioni on line” utilizzando il proprio Spid oppure tramite computer collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della Cie.

È possibile ottenere il rilascio di certificati in carta semplice ed in bollo. Sono esenti da bollo tutti i certificati di stato civile ed i soli certificati anagrafici per gli usi in cui è espressamente indicata l’esenzione dalla legge. Negli altri casi, l’utente dovrà selezionare la voce “in bollo”, stampare il certificato ed applicare la marca da bollo acquistata in tabaccheria.

Con questo nuovo sistema, il Comune rinuncia ad incassare i diritti di segreteria, di 0,26 euro o 0,52 euro, previsti per la certificazione anagrafica allo sportello.

I certificati anagrafici e stato civile possono essere scaricati anche dal sito del Ministero dell’Interno https://www.anpr.interno.it/ sempre con la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns).