Alba: l’Amministrazione ha incontrato gli anziani dei centri incontro

In occasione delle festività natalizie, mercoledì 22 dicembre, il sindaco di Alba Carlo Bo e l’assessore ai Servizi sociali e assistenziali Elisa Boschiazzo hanno fatto gli auguri agli anziani che frequentano i centri incontro comunali di via Govone e via Rio Misureto.

L’incontro prima nel centro di via Govone dove il sindaco e l’assessore hanno dialogato con i presenti intenti a giocare a carte e a biliardo e poi il saluto in via Rio Misureto.

«È bello trovarvi qui tutti insieme – ha detto il sindaco Carlo Bo – Purtroppo, la pandemia che dura ormai da quasi tre anni ci ha tolto la possibilità di fare tante cose. Per voi, è stata particolarmente gravosa perché vi ha chiuso in casa per molto tempo impedendovi di avere momenti di distrazione e socializzazione come questi. Faccio a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri per un bel Natale ed un nuovo anno sereno».

«Ricordandovi di rispettare le regole di prevenzione anti-Covid 19 – ha dichiarato l’assessore Elisa Boschiazzo – vi auguriamo un buon natale con l’auspicio che con il nuovo anno si possa tornare a fare quelle attività sospese dall’emergenza sanitaria, come la possibilità di riaprire il salone per il ballo e le gite».