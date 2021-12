Alba: accese le luci dell’albero di Natale dono della famiglia Ferrero in occasione della Festa dell’Immacolata

Come è ormai tradizione oggi, mercoledì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata e primo giorno della 14esima edizione delle Notti delle Natività, si è tenuta la cerimonia di accensione dell’albero di Natale dono della famiglia Ferrero, installato anche quest’anno nella piazza dedicata all’imprenditore albese.

La signora Maria Franca Fissolo Ferrero, accompagnata dalla nuora Luisa Strumia e dai nipoti, ha acceso l’albero insieme al sindaco di Alba Carlo Bo e all’assessore al Turismo Emanuele Bolla, dando così avvio al primo evento delle Notti della Natività. Gli amministratori si sono poi spostati in piazza Risorgimento per illuminare i palazzi della piazza, dal Municipio alla cattedrale, in un gioco di luci straordinario alla presenza della presidente del Borgo di San Lorenzo Ines Manissero, con musici e sbandieratori, e dell’ad di EGEA PierPaolo Carini. Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore al Lavori pubblici Massimo Reggio e i consiglieri Nadia Gomba, Italo Magliano, Alberto Gatto e Fabio Tripaldi, oltre alla presidente dell’Ente Fiera di Alba Liliana Allena.

Il sindaco di Alba Carlo Bo ha voluto prima di tutto ricordare Davide Giri, il giovane studente albese tragicamente morto a New York: “Davide è accanto a noi e lo porteremo sempre nel cuore”.

“In questa piazza dedicata a Michele Ferrero – ha proseguito il primo cittadino -, una grande persona e un grande capitano di industria, capace di rimanere sempre vicino alla sua famiglia e alla sua città, anche oggi sentiamo vivo e attuale il suo motto “Lavorare, creare, donare”. Ringrazio la signora Maria Franca e Luisa per essere qui oggi con noi e per questo regalo che illumina anche questo Natale. A tutti i nostri concittadini auguro giorni di festa sereni”.

“Un grazie di cuore alla famiglia Ferrero, al Borgo di San Lorenzo, ai volontari che organizzano il Natale albese e a tutti gli sponsor delle Notti della Natività – ha dichiarato l’assessore al Turismo Emanuele Bolla -. Di fronte a un Natale ancora difficile è prevalsa la voglia di normalità che ci motiva a fare sempre di più e meglio. Auguri a tutta la nostra città”.