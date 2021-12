Al via l’undicesima edizione di “Asti International Film Festival”

Martedì 14 dicembre prenderà il via l’undicesima edizione di “Asti International Film Festival” in Sala Pastrone (via al Teatro 2).

Il programma della giornata prevede alle 15 la proiezione del film in concorso “Mehrunisa” di Sandeep Kumar (Austria) e a seguire, in collaborazione con l’associazione Asti Pride, la proiezione del documentario in concorso “Corpi liberi” di Fabiomassimo Lozzi

Alle 19 proiezione del film “I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini (evento speciale a pagamento). Dalle 21,15, serata realizzata in collaborazione con l’associazione Asti Pride e la proiezione del cortometraggio in concorso “Nail Plish” di Giacomo Tazzini e a seguire del documentario in concorso “Good times for a change” di Mick De Paola ed Elena Comoglio.

Tutti i film sono accompagnati dai registi.

Asti Film Festival è un appuntamento con il cinema di qualità organizzato dal Circolo Cinematografico Sciarada in collaborazione con il Comune di Asti e il Circolo Vertigo. Patrocinato da Torino Piemonte Film Commission, l’evento è composto da tre sezioni in concorso: Asti DOC (documentari), Asti SHORT (cortometraggi) e LA PRIMA COSA BELLA (opere prime italiane di lungometraggio). Oltre alla giuria critica, sono state costituite anche quelle del pubblico, degli studenti degli istituti d’istruzione superiore astigiani e dei detenuti del Carcere di Massima sicurezza di Quarto d’Asti.