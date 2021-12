Al via ad Asti il progetto “Anziani in Movimento”

Si è tenuto lunedì 27 dicembre a Palazzo Mandela ad Asti il “Tavolo Anziani” con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni anziani dei lavoratori dipendenti allargato anche alle associazioni degli anziani dei lavoratori autonomi.

Hanno partecipato Carlo Benotti, ANAP Confartigianato, Paolo Casalegno, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI), Beppe Castino, Anteas Asti, Enrica Coppo, Associazione per i diritti degli anziani (ADA) , Danielli Rita, Auser Asti, Pietro De Santis, Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), Franco Matta, Confagricoltura, Paolo Monticone, Confederazione Italiana agricoltori (CIA), Carmen Soffriano, Cisl, Marco Spriano e Marcello Parola, Asp-at. L’incontro si è svolto alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto e del dirigente Roberto Giolito.

La convocazione del Tavolo è stata voluta dall’Assessora alle Politiche Sociali, Mariangela Cotto, per informare i presenti sullo sviluppo del progetto “Anziani in Movimento”, in particolare è stato comunicato che con l’approvazione del Bilancio di Previsione si è provveduto a deliberare che dal 1° gennaio 2022 per tutti gli anziani over65 il costo dell’abbonamento dei trasporti urbani sarà di € 7,00 mensile e di € 84 per quello annuale, indipendentemente dall’ISEE. Un grande risultato tenendo conto che abitualmente l’abbonamento era solo mensile per un costo pari a € 25,00 in funzione dell’ISEE.

Durante l’incontro si è ribadita la finalità dl progetto rivolta a ridurre i disagi emotivi e fisici come la solitudine, l’isolamento, la scarsa mobilità che le persone, in particolare gli anziani, hanno dovuto affrontare a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. “Un disagio – precisa il dirigente dei Servizi Sociali Roberto Giolito – riscontrato anche tra i giovani soprattutto nella fascia adolescenziale e nelle loro famiglie che ha visto un incremento di interventi sanitari e di segnalazioni ai Servizi Sociali.

Un progetto come questo può stimolare percorsi intergenerazionali con cui ripristinare il “ clima emotivo” restituendo un ruolo sociale sia per gli anziani che per i giovani.”

Cotto ha invitato i presenti a pensare ad iniziative che rendano questo progetto un “Viaggio del vicino” , con guide turistiche sui luoghi storici della Città o con programmi che stimolino la scoperta delle zone più periferiche come le frazioni.

A sostenere il progetto anche Marco Spriano e Marcello Parola dell’Asp, che hanno richiesto di tenere conto nella strutturazione dei percorsi di escludere gli orari di punta in cui lavoratori e studenti usufruiscono maggiormente degli autobus e della loro piena disponibilità nel fornire informazioni sulle tratte e sulle fermate.

Per l’acquisto degli abbonamenti ci si può rivolgere alla sede dell’ASP – C.so Don Minzoni, 86 o presso la tabaccheria della Stazione o tramite l’App Asti SmartBus.

“L’amministrazione crede fermamente in questo progetto – dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessora Mariangela Cotto – in quanto è un progetto volto ad affrontare un disagio come l’isolamento che a causa della pandemia, è diventato presente su due generazioni opposte, anziani e adolescenti, creando comunicazione, rete verso un benessere individuale e collettivo, attraverso la risorsa del territorio.”