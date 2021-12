Al Teatro Sociale di Alba “Le note del Cuore”, il concerto benefico dell’orchestra Crome in Movimento

Venerdì 17 dicembre 2021 alle 21 al Teatro sociale di Alba l’orchestra “Crome in Movimento” si esibirà nel concerto “Le note del cuore”.

La serata, pensata per festeggiare i 10 anni di attività dell’associazione e per presentare il nuovo progetto discografico “Le note del cuore”, sarà dedicata ad una azione benefica. L’associazione “Crome in movimento” ha deciso di devolvere a Ludica il ricavato della serata. Si tratta di un’associazione che si occupa di favorire l’inclusione e il benessere dei bambini a sviluppo atipico.

La presenza di tante persone in sala garantirà la buona riuscita di questa iniziativa e il pubblico potrà godere di uno spettacolo musicale emozionante e speciale perché realizzato da bambini, ragazzi… e dalle Crome in movimento.

E’ necessaria la prenotazione al numero 328 8497822.