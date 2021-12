Al Teatro Alfieri va in scena la 26a Festa dello Sport Astigiano

Tra poche ore, al Teatro Alfieri, ad Asti, si svolgerà la 26a edizione della Festa dello Sport Astigiano, organizzata dal CONI Asti per celebrare le eccellenze sportive astigiane, con la regia del delegato provinciale Lavina Saracco.

La Festa dello Sport Astigiano, con inizio alle 21, per la prima volta in edizione serale, sarà condotta dalla collaudata coppia formata da Ivo Anselmo e Claudia Solaro, per il settimo anno insieme al timone dell’evento. A loro si affiancherà Camilla Viotti, già sul palco del Teatro Alfieri con Ivo Anselmo nel 2013.

Ecco tutti i premiati, per le prestazioni sportive dell’anno 2020 e 2021 e le Benemerenze assegnate dal CONI nazionale. Un riconoscimento speciale andrà anche ai numerosi Centri CONI sparsi sul territorio provinciale. Non mancheranno alcuni premi speciali a cura del CONI Asti.

PARTECIPAZIONE OLIMPIADE DI TOKYO 2020

ALICE SOTERO

MATTEO PIANO

STELLA D’ARGENTO AL MERITO SPORTIVO

EMILIO BASSO

GIUSEPPE GIANOGLIO

STELLA DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO

ENRICO ANTONIOTTI

GIANFRANCO BEICA

MEDAGLIA D’ORO AL VALORE ATLETICO

REBECCA LANZONI

MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALORE ATLETICO

LUCA MARCHIDAN

GIORGIO CAVAGNA

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALORE ATLETICO

ELISABETTA ARISIO

BEATRICE CARANZANO

CHIARA MORELLATO

ELENA PESCARMONA

CHIARA ZIMOLO

EMANUELE GIORDANO

ENRICO MUSTO

ALESSANDRO VOGLINO

VALENTINA TRUPPA

MATTEO MORO

CECILIA DELLA VALLE

CLARISSA AMERIO

PREMIO CENTRI CONI

CENTRO CONI ASTI 1 – Virtus Scherma Asti, Speedy&Bad Montegrosso, Scuola Basket Asti, Orange Futsal, Polisportiva Astigiana, Scuola Calcio Astigiana, Future Project Asti, Monferrato Rugby

CENTRO CONI ASTI 2 – Vittorio Alfieri Asti, Moncalvese Hockey, Judo Olimpic Asti, Dinamic Karate, Junior Pentathlon Asti

CENTRO CONI ASTI 3 – Spartak San Damiano, Hammer Team, Scuola Judo Shobukai, Junior Asti Rugby

CENTRO CONI ASTI 4 – Attiva-mente Sport, Soc. Ginnastica Nizza, Pedale Canellese, Sport-tiamo

TITOLO MONDIALE

BOCCE

LUIGI GRATTAPAGLIA

TITOLO EUROPEO

PALLATAMBURELLO

SOC. CINAGLIO

PODIO MONDIALE

PALLAVOLO

EMMA BARBERO

PARTECIPAZIONE MONDIALE

PATTINAGGIO

FEDERICO TRENTO

PROMOZIONI IN SERIE A

SOC. MONCALVESE HOCKEY

TITOLI ITALIANI CIP

ATLETICA LEGGERA

ROBERTO LA BARBERA

DAVIDE MORANA

TITOLI ITALIANI E ATLETI AZZURRI FEDERAZIONI E DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

ATLETICA LEGGERA

ERICA GHELFI

FRANCESCA GHELFI

FILIPPO IACOCCA

YASSIN CHOURY

FRANCESCA JURI

ANTONELLA GIULIVI

BRUNA SPANO

PIERCARLO MOLINARIS

FABRIZIO IANNONE

SILVIA MOLINO

SABRINA DELL’ANGELO

BOCCE

SOC. PRO VALFENERA TITOLO ITALIANO U.18

SOC. PRO VALFENERA TITOLO ITALIANO GIOVANILE

CALCIO A CINQUE

LEONARDO SCAVINO

JUDO-LOTTA-KARATE

MARTA RAINERO

CARLOTTA MONTEBELLO

MOTOCICLISMO

JORDY GARDIOL

CHRISTIAN NATTA

PALLATAMBURELLO

SOC. TIGLIOLESE COPPA ITALIA, SUPERCOPPA

LUCA MARCHIDAN

UMBERTO PASTRONE

FEDERICO PASTRONE

STEFANO COZZA

TONON LORENZO

PENTATHLON MODERNO

ALICE SOTERO

ANNACHIARA ALLARA

VITTORIA BIANCO

PUGILATO

OLIHA ETINOSA

HASSAN NORDINE

TENNIS

MAURO GERBI

TIRO CON L’ARCO

SIMONE DEZANI

GIADA MARENGO

VALENTINA MARENGO

RICONOSCIMENTI SPECIALI

GIAFRANCO PORQUEDDU – Premio Speciale

MICHELE SERRA – Premio Speciale “Sportivo per sempre”

GIOVANNI PALUMBO – Premio Speciale “Sportivo per sempre”

FRANCO BINELLO

SOC. ASTI CALCIO

SOC. ASTARCO

PGS ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

GINO PENNA

GIANCARLO GRASSI

DANIELA DESTRO

CRISTINA GAVAZZA