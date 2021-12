Al NaturaSì di Asti giornata dedicata alle tisane dell’Avvento

Si terrà sabato 4 dicembre al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 ad Asti, “Aspettando Natale”, giornata dedicata alle tisane tradizionali dell’Avvento.

Sarà presentata la vasta gamma di infusi che miscelano erbe e spezie adatte in questo periodo invernale. Le produzioni provengono da diversi laboratori erboristici che hanno scelto la strada del biologico sia nella coltivazione che nella preparazione sia sfusa che in filtri. Tra questi la cooperativa Valverbe della Valle Varaita che quest’anno ha lavorato per realizzare un cofanetto con le migliori tisane del benessere invernale e la storica Yogi Tea – erboristeria ayurvedica- che ha selezionato spezie e piante per una tisana dell’Avvento dai gusti caldi e rilassanti.

La variegata proposta di tisane ed infusi sono idee regalo per il benessere della persona.

LE TISANE DELL’AVVENTO