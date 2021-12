Al Foro Boario di San Damiano d’Asti la serata conclusiva del progetto “Le Colline Alfieri in Paniere”

Si terrà Lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 19 a San Damiano d’Asti, presso il Foro Boario di piazza 1275, la cena-evento conclusiva del progetto “Le Colline Alfieri in Paniere” che vedrà la

partecipazione del noto gastronomo Edoardo Raspelli in veste di conduttore della serata ed intervistatore dei produttori aderenti al progetto.

La realizzazione del progetto “Le Colline Alfieri in paniere” ha costituito un momento importante per l’Enoteca Regionale Colline Alfieri nel suo programma di valorizzazione delle diverse filiere agricole delle Colline Alfieri. Un territorio ancora poco conosciuto ma ricco di risorse e di “biodiversità agricola” che affiancano l’eccellenza enologica del Terre Alfieri DOCG: dal miele alle conserve, dallo zafferano al Cappone di San Damiano, gli ortaggi, la frutta ed altro ancora.

In questo progetto il critico gastronomico Edoardo Raspelli è già stato coinvolto con il suo format televisivo “L’Italia che mi piace…in viaggio con Raspelli” che nel mese di ottobre ha registrato un’intera puntata sul nostro territorio e sulle sue ricchezze gastronomiche andata poi in onda su importati reti nazionali ed emittenti locali.

Il progetto “Le Colline Alfieri in Paniere” (Cup J74I19000820009) è stato finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del PSR 2014-2020 sottomisura 14.4 annualità 2019.

La serata sarà anche l’occasione per un saluto da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Enoteca che concluderà il suo incarico a fine 2021.

Ingresso ad invito muniti di super green pass.