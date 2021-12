Al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti festeggiata la patrona Santa Barbara

Dopo essere stato costretto a celebrazioni ristrette lo scorso anno a causa del covid, finalmente il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Asti è tornato a festeggiare in pompa magna lampatrona Santa Barbara

Il personale intervenuto numeroso, ha addobbato il cortile schierando mezzi e attrezzature per ricevere le massime autorità della provincia di Asti. È stato reso onore ai caduti, e, accompagnati dalle note dell’inno nazionale, gli uomini del Nucleo SAF ha srotolato la bandiera tricolore.

La cerimonia è proseguita con la Santa Messa nella palestra, al termine sono stati premiati i colleghi che sono andati in pensione, e consegnato un segno di riconoscimento per chi ha superato i 15 anni di servizio. Dopo una pausa obbligatoria dovuta AL COVID, mantenendo sempre alta la guardia, si è tornato ad assaporare un po’ di normalità.