Ad Astiss 40 neo diplomati Onav

Si è concluso ad Asti, ospiti dell’aula didattica professionale del corso di Viticoltura ed Enologia Uni-Astiss, il 51° corso ONAV per Assaggiatori di vino con la consegna dei diplomi. I 40 corsisti hanno frequentato 16 lezioni teorico-pratiche con l’assaggio di più di 50 vini regionali e nazionali. Per completare adeguatamente la formazione il gruppo ha visitato una cantina vinicola e un bottificio.

Dopo aver superato l’esame, articolato in una serie di domande a risposta libera e nella degustazione di cinque vini, tutti i partecipanti possono fregiarsi del titolo di Assaggiatori di vino iscritto all’albo ONAV, organizzazione giuridicamente riconosciuta. Sono ora in grado di valutare con competenza un vino definendolo per caratteristiche e tipicità, esprimendo alla fine una votazione che ne definirà le qualità organolettiche e l’apprezzamento complessivo.

Per alcuni di loro la frequentazione del corso è stato un completamento professionale, per altri l’approfondimento e il perfezionamento tecnico di una passione.

[Foto: Giancarlo Sattanino Onav]