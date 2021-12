A Villanova esce l’antologia di poesie italo-rumena “Anima della parola”

Un progetto internazionale che unisce in un’antologia, completamente bilingue, 7 poeti italiani e 7 poeti rumeni. Una pubblicazione che include il villanovese Max Ponte che oltre ai suoi versi firma un’introduzione che afferma: “L’Italia e la Romania sono più vicine grazie ad un libro che vede risplendere la sacralità della parola poetica. La costruzione dell’identità europea passa necessariamente attraverso una cultura condivisa”.

L’opera è intitolata “Anima della parola / Sufletul cuvântului” e vede la traduzione di Rodi Vinau, poetessa rumena, ora residente a Bra. L’iniziativa è di Rodica Rodean e dell’Associazione Culturale “Universul Prieteniei” (“Universo di Amicizia”) che ha sede a Iași, storica città della Moldavia rumena. Il libro rientra nel progetto “Autunno Romeno-Italiano” che ha il patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia.

“Questo libro non può che essere dedicato alla comunità rumena villanovese e astigiana” afferma Max Ponte “con un pensiero a tutti gli amici, come i miei vicini di casa, che parlano la lingua di Eminescu“. I lettori potranno trovare “Anima della parola / Sufletul cuvântului” in biblioteca a Villanova D’Asti.

I poeti italiani, alcuni già ospiti a Villanova D’Asti, sono: Paola Casulli, Alessandra Corbetta, Andrea Laiolo, Antonio Nazzaro, Bartolomeo Smaldone, Valerio Vigliaturo. Mentre i poeti rumeni sono: Florin Dochia, Mihaela Grădinariu, Doina Guriță, Emilian Marcu, Ion Prăjişteanu, Cristina Ștefan, Aurel Ștefanachi.