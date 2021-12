A Villafranca d’Asti, nuovo consiglio comunale sulla Casa di Riposo

Questa mattina il sindaco Anna Macchia ha convocato per venerdì 17 dicembre, alle 17, il Consiglio Comunale aperto dedicato all’approfondimento della situazione economica-finanziaria della Fondazione Casa di riposo “Venanzio Santanera”.

La precedente seduta del 3 dicembre era stata rinviata per problemi di salute del primo cittadino, rientrato oggi in Municipio. “Il primo atto di questa giornata che ho firmato – dice Anna Macchia – è stata la convocazione del Consiglio in presenza per favorire la partecipazione dei cittadini. Abbiamo necessità di capire, in modo trasparente, quali cause hanno portato ai bilanci in perdita e quali iniziative sono state messe in atto, in questi ultimi mesi, dalla casa di riposo per cercare di invertire la rotta”.

Alla seduta sono stati invitati a intervenire la presidente Silvana Bertolotti e i componenti del consiglio di amministrazione della “Venanzio Santanera”, l’ex presidente Carlo Binello, il commercialista e revisore contabile Alberto Binello che, a settembre, ha compiuto, per conto della casa di riposo, la verifica contabile sui bilanci in perdita riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020.