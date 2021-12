A Serravalle d’Asti il tradizionale scambio di auguri tra scuole e pro loco

Ieri mattina, lunedì 20 dicembre, visita alle scuole di Serravalle d’Asti della proloco con il gruppo alpini e don Lorenzo Mortara per lo scambio di auguri natalizi e la consegna di materiale didattico per la scuola.

La pro loco di Serravalle d’Asti in collaborazione con la scuola propone ormai da oltre 10 anni il concorso “Idee…. in zucca”. Il tema di quest’anno è Radici.

L’infanzia ha osservato lo sviluppo dei semi e il loro sviluppo in natura. La primaria ha sviluppato il tema del radicamento nella realtà e nella tradizione del paese, per conoscere le proprie radici.

Sia la scuola dell’infanzia che la scuola elementare sono state premiate con materiale didattico.