A Revigliasco d’Asti va in scena la Sacra Rappresentazione della Natività

Ogni anno, alle ore 22 del 24 dicembre, Revigliasco d’Asti rivive il Mistero della nascita di Gesù attraverso la Sacra Rappresentazione della Natività. Dopo la sosta per la pandemia, finalmente si torna a celebrare il Natale con lo storico evento organizzato dalla parrocchia in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che vuole proporre al pubblico un momento di riflessione interamente dedicato al significato spirituale del Natale, invitando i partecipanti a entrare fisicamente in una delle pagine più belle del Vangelo.

Non si tratta di un classico presepe vivente, ma di un’esperienza di teatro popolare dove, supportati da un testo narrativo, scritto da Paolo Maccario e letto da Erika Marello e Jacopo Piccioli, e da una colonna sonora che alterna brani musicali a canti eseguiti dal vivo da Ilaria Marello, oltre cento figuranti in costume d’epoca ripropongono i momenti salienti della Natività, dall’Annunciazione alla visita dei Magi.

A rivestire i panni della Sacra Famiglia saranno Luca Ruscalla, Violetta Desiati e il loro piccolo Mattia.

Riccardo Fassone, nel ruolo del pastore, accompagnerà il pubblico alla scoperta dei valori autentici del Natale interpretando tre intensi monologhi.

Quest’anno, per garantire il flusso regolare e ordinato del pubblico, in ottemperanza alle vigenti normative anti Covid, la manifestazione, pur mantenendo inalterata la struttura narrativa, si svolgerà interamente in piazza Garons raggiungibile attraverso due accessi opportunamente segnalati. E’ necessario esibire il Green Pass rafforzato, la mascherina è obbligatoria.

Ingresso libero.