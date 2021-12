A Nizza Monferrato importante intervento di manutenzione alla piscina comunale

Conferenza stampa questa mattina a Nizza Monferrato per presentare il primo dei tre interventi finanziati con la variazione di bilancio.

Ad illustrare l’intervento è stato l’assessore Cravera: “Il primo dei tre interventi finanziati dalla variazione di bilancio riguarda i lavori di manutenzione straordinaria della piscina comunale, una struttura che non ha ammodernamenti da almeno una ventina di anni; nello specifico andiamo ad intervenire con due interventi importanti con il rifacimento della spiaggia e del telo, per un costo complessivo di 112 mila euro. Verrà ampliata la parte della piscina dei bimbi, che passerà dalle attuali dimensioni (4×4 metri) a 8 x 4 metri, mantenendo la stessa profondità.

Sono interventi fondamentali per poter usufruire della piscina senza problemi di sicurezza, come amministrazione ci teniamo a dare un servizio ancora più fruibile agli utenti.”

La durata dei lavori è prevista in massimo due mesi, e si punta ad iniziare il prima possibile, all’inizio del nuovo anno in modo da poter avere l’impianto pronto per l’estate. “L’intervento previsto nelle prossime settimane va a completare quanto fatto l’anno scorso, con l’esecuzione di lavori di manutenzione delle pompe; con i prossimi lavori in due anni abbiamo investito quasi quasi 200mila euro nell’impianto, a dimostrazione di come la nostra amministrazione ci tenga a dare un servizio efficiente” chiosa il sindaco di Nizza, Simone Nosenzo.