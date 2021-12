A Montechiaro il “Piccolo Villaggio di Babbo Natale”

Montechiaro d’Asti ha ospitato sabato scorso il “Piccolo villaggio di Babbo Natale”, allestito dal Comitato Palio (Graziella Parena e Giusy Sozio della commissione artistica) e patrocinato dal Comune.

I bambini hanno portato le loro letterine e hanno potuto incontrare Babbo Natale e gli elfi. Presenti al villaggio anche molti hobbisti di Montechiaro con le loro creazioni artistiche. Al calar della sera i partecipanti si sono riuniti in piazza del Municipio per l’accensione delle luminarie. E’ stata una festa per grandi e piccini con una sguardo alla solidarietà, in quanto le offerte raccolte (130 euro), sono state devolute all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino.