A Moncalvo ricomincia la stagione teatrale invernale con il sound degli ABBA

Ricomincia la stagione teatrale di prosa al Teatro Civico Montanari di Moncalvo. Primo spettacolo in programma, fuori abbonamento, domenica alle ore 17 con il concerto-tributo agli ABBA “ABBadream“. Nel 1974, la band svedese degli ABBA (acronimo di Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid), nata solo quattro anni prima, scalò le vette delle classifiche mondiali dopo aver vinto l’edizione dell’Eurovision Song Contest di Brighton con la canzone Waterloo.

Il quartetto composto da Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid “Frida” Lyngstad si è sciolto nel 1982, lasciando orfani milioni di fan dislocati in ogni parte del globo.

Nel 2021, con grande sorpresa di tutti i fan, gli ABBA si sono riuniti per registrare un nuovo disco e progettare un nuovo spettacolo “virtuale”.

Ora, dopo oltre quarant’anni, la loro incredibile avventura musicale continua ad essere omaggiata in tutto il mondo. Non perdetevi lo straordinario concerto dedicato agli indimenticabili Agnetha, Anni- Frid, Benny e Björn. Gli ABBAdream hanno incantato migliaia di spettatori, riproponendo i più grandi successi degli ABBA, con il loro stile inimitabile. Il loro spettacolo ha già fatto tappa a Milano, Padova, Bologna e Torino, solo per citare alcuni delle città in cui si sono esibiti, registrando ogni volta il tutto esaurito.

ABBAdream … uno spettacolo di musica, luci, video, coreografie, cambi d’abito in stile Abba che ha solcato i palcoscenici di mezza Europa per diffondere le note immortali delle canzoni dello storico gruppo svedese che negli anni ’70 ha fatto ballare tutto il mondo vendendo centinaia di milioni di dischi in meno di un decennio.

Gli ABBAdream ripropongono tutte le grandi hits, da “Waterloo” a “Dancing Queen”, da “Gimme, gimme, gimme” a “Mamma mia!”: tutte canzoni diventate dei cult anche grazie al musical “Mamma mia!” e all’omonima versione cinematografica con Meryl Streep e Pierce Brosnam.