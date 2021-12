A Moncalvo l’inaugurazione degli ambienti della sede di Protezione Civile

Nella mattinata di ieri, sabato 18 dicembre, alcuni dei volontari moncalvesi della Protezione Civile Radio Club Monferrato hanno accolto le autorità cittadine e il Sindaco di Penango, Cristina Patelli, per una visita alle sale della nuova sede.

“La giornata di oggi è pietra miliare per la collaborazione tra i comuni dell’Unione Terre del Tartufo e Radio Club Monferrato – ha fatto notare il Sindaco Christian Orecchia – ora l’obiettivo deve essere quello di rafforzare ancora la nostra squadra di volontari per essere sempre più efficienti durante le emergenze.”

Gli ambienti si affacciano sul cortile interno del Municipio, nel cuore pulsante della cittadina aleramica, luogo particolarmente idoneo per le attività di Protezione Civile poiché dotato di parcheggio per i mezzi e localizzato in una posizione dalla quale si raggiungono tutti i punti del territorio comunale in poco tempo. La nuova sede è inoltre adiacente agli uffici comunali, sede del Centro Operativo Comunale durante le emergenze e dov’è localizzata la strumentazione radio collegata con le forze dell’ordine. I locali sono stati ripuliti e manutenuti dai volontari stessi, con la supervisione di Massimo Schiavonetti, ultimando il salone operativo e per le riunioni. Sono presenti anche un bagno e una stanza utile per gli spogliatoi e il ricovero degli attrezzi.

Un momento di particolare significato è stata la posa della targa alla presenza di Walter Frigo il quale, durante la prima ondata della pandemia e in occasione della nascita della Protezione Civile a Moncalvo, aveva acquistato le divise per i nuovi volontari.

“Orgoglio e soddisfazione sono le emozioni che vivo in questo momento – ha detto il Vicesindaco con delega alla sicurezza, Andrea Giroldo, durante il suo discorso – abbiamo creato dal nulla una struttura organizzata al servizio della comunità e ora le abbiamo dato una casa. Abbiamo voluto questa targa per ringraziare la famiglia Frigo per il sostegno arrivato nel momento del bisogno e per ricordare in particolar modo i genitori di Walter.”

La sede aspetta ancora la messa a punto di natura operativa con le mappe del territorio, la strumentazione radio e altri strumenti utili alle attività, a quel punto si terrà l’inaugurazione definitiva, aperta alla popolazione e alla presenza delle autorità dei vari livelli istituzionali.

“Oggi è una giornata storica – commentano Massimo Schiavonetti e Lorenzo Poncini, rispettivamente referente dei volontari moncalvesi e Presidente di RCM – anche Moncalvo ha la sua sede di Protezione Civile. Abbiamo concluso i lavori di riqualificazione degli ambienti, ora concluderemo anche la messa a punto della sala operativa. Abbiamo compiuto un ottimo lavoro di squadra tra Comune, Associazione e volontari e i risultati si vedono.”