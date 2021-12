A Costigliole d’Asti un’accoglienza turistica internazionale con il progetto VisitLangaMonferrato.com

VisitLangaMonferrato.com è un progetto nato con la comunità collinare che ha sede a Costigliole d’Asti nel palazzo Serratrice. Offre informazioni in lingua italiana con puntuale traduzione in lingua inglese, così da poter garantire un’accoglienza turistica internazionale all’altezza delle aspettative e aprire le porte dei comuni a un pubblico di viaggiatori più vasto.

Nei 4 comuni della comunità collinare, sono state posizionate delle installazioni fisiche con cartelli turistici descrittivi dotati di QR Code che porteranno i visitatori direttamente ai contenuti digitali specifici, per un’accoglienza turistica e culturale unica e coinvolgente.

Il progetto è nato con la duplice intenzione di rivalutare il territorio e offrire un’esperienza turistica nuova ai viaggiatori A Costigliole, l’ assessorato alla cultura del Comune, ha individuato un progetto che si articola in 14 punti di interesse primario, che verranno poi implementati in un periodo successivo, ciascuno dedicato ad una singola località, in modo da unire la storia del luogo, le bellezze del paesaggio e le attività turistiche da svolgere nel paese di Costigliole.

I quattordici punti di interesse sono: Palazzo comunale, cinema, teatro e palazzo Serratrice, Bricco LU, il Castello di Burio, l’anfiteatro naturale San Michele, il Santuario della Beata Vergine delle Grazie, la Chiesa parrocchiale di Nostra Donna di Loreto, La Confraternita di San Giovanni Decollato o Misericordia, La Confraternita di San Gerolamo, Il Museo di Arte Sacra, Boglietto, la Piccola California e il peperone quadrato della Motta di Costigliole ora presidio slow food, Loreto, Le scuole elementari e il monumento ai caduti di tutte le guerre, la Chiesa di San Carlo e la Chiesa parrocchiale di Santa Margherita (che sono le più vecchie esistenti sul territorio).

“Siamo entusiasti di poter presentare questo progetto Ufficio Turistico Digitale, con questa nuova web app, Costigliole diventa ancora di più un territorio all’avanguardia e si prepara ad accogliere il turismo a 360°” con un servizio a passo con i tempi e in maniera interattiva e innovativa, favorendo lo sviluppo del tessuto sociale e imprenditoriale . Il progetto infatti è un servizio a disposizione delle tante strutture ricettive e delle aziende produttive, rappresenta una grande spinta per la nostra economia e un incentivo per il settore turistico e culturale” dichiara l’amministrazione comunale.

Informazioni di contatto: https://www.visitlangamonferrato.it/ – http://www.langamonferrato.it/