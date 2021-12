A Castelnuovo Belbo la cerimonia di intitolazione di Piazza Francesco Delponte

Questa mattina, domenica 5 dicembre, a Castelnuovo Belbo si è tenuta la cerimonia di intitolazione della Piazza Francesco Delponte.

Nel suo discorso il sindaco, Aldo Allineri, dopo aver portato il saluto dell’ Assessore Regionale Marco Gabusi e il Presidente della Provincia Paolo Lanfranco impegnati in altri appuntamenti di lavoro e dell’intera amministrazione comunale, proseguiva: “Credo che la giornata di oggi rappresenti un momento importante per la nostra comunità perché abbiamo restituito armonia e bellezza non solo alla piazza, ad un luogo utile per il turismo con 4 posti camper e 8 posti auto sia per il centro sportivo che per il cimitero che si trova a pochi passi da qui.

“Ora la cosa più importante che tengo a rimarcare è il ringraziamento ad Andrea, Isabella e Piero Delponte, i figli di Francesco a cui oggi intitoliamo la piazza, per aver donato gratuitamente una parte di essa e il campo confinante con il centro sportivo comunale – proseguiva il discorso del primo cittadino, per poi concludere – Questa piazza era sprovvista di denominazione, il sig. Francesco Delponte deceduto 11 anni fa, si era prodigato nel corso della sua vita per la promozione delle attività sportive, in particolare per il calcio, per il quale ha dimostrato sempre impegno e dedizione.”