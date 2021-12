A Castagnole Monferrato il concerto di Natale dell’Osa Brass Quintet

Domenica 19 dicembre alle 16.30 a Castagnole Monferrato, nella Chiesa Parrocchiale San Martino, si svolgerà il concerto di Natale del quintetto di ottoni dell’Orchestra Sinfonica di Asti, Osa Brass Quintet.

L’Orchestra Sinfonica di Asti. è attiva sul territorio astigiano e non solo dal 2004; in questi anni ha ampliato la propria attività, spingendosi sempre più oltre i confini regionali ed oltrepassando quelli nazionali con tournée in Francia, Spagna, Germania, Ungheria e Bielorussia. La formazione variabile, che va dai venti agli oltre sessanta elementi, permette all’O.S.A. di presentare repertori sempre vari, sia per la piccola che per la grande orchestra, spaziando dalla musica da camera a quella sinfonica e nel melodramma. Tutti i componenti stabili hanno all’attivo importanti collaborazioni con i più prestigiosi gruppi cameristici e sinfonici italiani (Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Teatro alla Scala di Milano, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro La Fenice di Venezia, ecc), oltre a partecipazioni televisive e radiofoniche per le reti RAI, RAI International e Mediaset.

Sarà possibile visitare l’esposizione di presepi nell’ambito di Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato alla Tenuta La Mercantile, con degustazione di ruchè dell’ Associazione Produttori del Ruchè di Castagnole Monferrato Docg.