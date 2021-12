31.901 vaccini contro il covid somministrati oggi in Piemonte, tra cui 26.131 terze dosi

Sono 31.901 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 2.532 è stata somministrata la seconda dose, a 26.131 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.153.324 dosi, di cui 3.048.744 come seconde e 716.366 come terze, corrispondenti al 96,3% di 7.429.090 finora disponibili in Piemonte.