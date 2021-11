“Vecchie e nuove r-esistenze: … Ancora riconnessioni_4”: Alberto Banaudi, Farhad Bitani, Marco Aime per il Polo Cittattiva

Continuano, anche nel mese di dicembre, gli incontri promossi dal Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’ Albese – I.C. di San Damiano con Comune e Museo di Cisterna, Comune di San Damiano, con Fra Production Spa, Lib. “Il Pellicano” e Aimc di Asti. Prosegue inoltre l’iniziativa #bottiglieperlacultura con Cantine Povero distribuzione srl, Azienda agricola Vincenzo Bossotti. Azienda Agricola Cà di Tulin.

Il percorso “Vecchie e nuove R-esistenze:… ancora Riconnessioni_4” si articolerà nei seguenti appuntamenti:

1) sabato 20 novembre 2021, ore 16 Castello di Cisterna “La musica impossibile. Orfeo, Ulisse e le sirene” con il prof. Alberto Banaudi;

2) lunedì 22 novembre 2021 – ore 21 – Sala Consiliare di S. Damiano “Afghanistan: cosa sta succedendo?”, ne discuterà Farhad Bitani;

3) sabato 27 novembre 2021, ore 16 Castello di Cisterna d’Asti, Marco Aime presenta “Il grande gioco del Sahel. Dalle carovane di sale ai boeing di cocaina” (Bollati Boringhieri) di Marco Aime e Andrea Georgio (volantini alla pagina http://www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/).

Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti e validi per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado (agli insegnanti di ruolo verrà inviato il codice per la Piattaforma Sofia).

Per la partecipazione sarà richiesto il Green Pass. Iscrizioni entro il 19/11/2021 al seguente link: https://forms.gle/Y19jgzaQupZLEwvL7