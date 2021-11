Valentina Mira e il tema dello stupro per l’incontro organizzato da Donne Cgil Asti

Coordinamento Donne Cgil di Asti propone, per martedì 23 novembre, un evento nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata contro la violenza sulle donne.

Alle 17.30, presso l’Arcoscenico di Via Scarampi, sarà ospite la giovane scrittrice Valentina Mira che, in collaborazione con la Responsabile del Coordinamento Donne Cgil Asti Luisa Rasero, racconterà il suo libro “X”. La conversazione sarà intervallata dalle attrici dell’Arcoscenico che interpreteranno alcuni brani scelti dell’opera in questione.

Si tratta di un romanzo e racconta di uno stupro, in modo diretto e coraggiosissimo: il fatto, le sue terribili ripercussioni sulla vita della ragazza che lo ha subito, il tentativo di denuncia, la ricostruzione della propria esistenza.

Dalla critica è stata definita opera potente: un libro che non si riesce a smettere di leggere. Ancor più significativo che tratti di uno stupro ‘banale’, come dice l’autrice stessa parafrasando “La banalità del male” di Hannah Arendt, perpetrato da un amico del fratello, quello che poteva essere un corteggiamento pesante che degenera.

Sotto questo punto di vista il libro si iscrive in un filone artistico di cui è espressione anche l’ultimo film di Wilma Labate, un filone che esplora le dinamiche del rapporto tra giovani donne e giovani uomini, quando la violenza e l’abuso sembrano una consuetudine piuttosto che una brutalità.

Del rapporto sessuale non consenziente oggi si parla troppo poco e secondo Cgil bisogna è bene parlarne. Il pubblico presente sarà invitato a porre domande o a suggerire riflessioni.