Una serata ad Alba per l’autostrada Asti-Cuneo: incontro aperto per la realizzazione del completamento dell’opera

Come anticipato nelle scorse settimane, al fine di garantire trasparenza e informazione sul percorso in atto per il completamento dell’Autostrada Asti-Cuneo, il Comitato di Supporto al Progetto organizza una serata ad Alba sui temi di maggiore interesse relativi all’infrastruttura.

Il Comitato di Supporto Autostrada Asti-Cuneo invita dunque gli stakeholder e la cittadinanza ad un incontro sulla realizzazione dei lavori del lotto autostradale di completamento 2.6 (Roddi-Diga Enel) martedì 9 novembre 2021 alle 20:30 al Pala Alba Capitale – Piazza San Paolo, Alba

L’incontro si svolgerà in presenza e nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19.

La sala ha una capienza massima di 100 persone. Pertanto, per motivi organizzativi, si prega di voler confermare la propria presenza ed eventualmente la richiesta di intervento alla seguente mail comitato_supporto_at-cn@regione.piemonte.it

Per una migliore riuscita dell’incontro si chiede di far pervenire le richieste di presenza e di intervento entro le ore 12:00 del giorno 08 novembre. Al fine di favorire la maggior partecipazione possibile gli interventi avranno la durata massima di cinque minuti. La sequenza degli interventi rispetterà la cronologia d’arrivo delle richieste e la garanzia di pluralità in ordine alle molteplici forme associative.

Sarà comunque possibile assistere all’incontro in streaming sui canali social di Confindustria Cuneo.