Una seconda parte di novembre dai primi profumi e colori natalizi per la Cooperativa della Rava e della Fava

Sta per iniziare una seconda parte di novembre in casa Rava e Fava dai primi profumi e colori natalizi.

E’ stata allestita in Bottega di via Cavour 83 la mostra-esposizione dei presepi dal mondo : ricca e variegata rassegna di manufatti della rappresentazione della Natività, espressione della creatività e della manualità di piccoli artigiani da diversi Paesi della rete del Commercio Equo e Solidale. La mostra su prenotazione è visitabile anche dalle scuole interessate telefonando allo 0141-321869.

Registriamo un’entusiasta adesione al concorso per le scuole giunto alla sua 6° edizione : ‘Pensieri di Pace per un Natale di Fratellanza’: ad oggi hanno già aderito 15 scuole con 260 alunni coinvolti; in Bottega è stato allestito l’Albero di Madre Terra pronto ad accogliere nei prossimi giorni tutti i lavori del concorso.

Dal 15 al 28 novembre sempre in Bottega di via Cavour 83 è tempo di lancio della nuova linea dei solidi cosmetici a marchio Natyr: saponi solidi biologici e plastic free per la cura del corpo e capelli.

Dal 17 al 28 novembre in via Cavour 83 è tempo di sostenere i nostri apicoltori biologici : giornate di informazione e dolci proposte di miele che protegge il mondo.

Sabato 20 al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 secondo appuntamento sui cereali per Benessere in Cucina della serie : ‘Aspettando ASTI Ben Essere 2022’ con il farmacista kinesiologo dott. Andrea Romagnolo e la dietista dott.ssa Serena Manzocco; sedute individuali sui cereali senza glutine su prenotazione allo 0141-321869.

Sempre sabato 20 ma in bottega terzo evento dedicato al mondo delle erbe con gli infusi Altromercato: tisane selezionate da tutte le parti del mondo.

Sabato 27 al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 giornata dedicata alla linea propoli Epid a supporto delle difese immunitarie della storica azienda Specchiasol con cui collaboriamo da molti anni per ASTI Ben Essere.

