Turisti tedeschi in visita al Palazzo Civico: il Municipio di Asti riapre le sue porte

Questa mattina il Sindaco Maurizio Rasero, nel rispetto delle disposizioni di legge, in numero contingentato con verifica green pass e misurazione temperatura, ha ricevuto in Municipio un gruppo di turisti tedeschi provenienti da Lautzenhausen.

Riprende, quindi, la consuetudine consolidatasi negli anni scorsi con il Primo Cittadino, interrotta, purtroppo, durante la pandemia, ed intrapresa, in un totale spirito di “accoglienza turistica” ed ospitalità, per far conoscere ai turisti le bellezze artistiche ed il patrimonio culturale della nostra città a partire proprio da Palazzo Civico.

Nel ribadire, quindi, l’importanza della ripresa di questi incontri, il Sindaco ha aggiunto che gli stessi “sono non solo umanamente piacevoli, ma soprattutto un buon biglietto da visita per la nostra città nella speranza che si possa nuovamente incrementare l’afflusso turistico.”

La visita si è conclusa con la tradizionale foto di rito e la consegna di due bottiglie di barbera gentilmente offerte dal Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato.