La segreteria regionale del sindacato ORSA ha proclamato uno sciopero del personale mobile di Trenitalia di Piemonte e Valle d’Aosta.

Dalle ore 3.00 di domenica 7 novembre alle ore 2.00 di lunedì 8 novembre potranno esserci disagi per chi si mette in viaggio. Sul sito di Trenitalia informazioni e treni garantiti in caso di sciopero (clicca QUI)