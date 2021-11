Tour tecnico nell’Astigiano per gli studenti del corso meccanico dell’Istituto Andriano

Bellissima esperienza quella vissuta dai ragazzi della classe 4AM del corso Manutentori ed Assistenti Tecnici dell’I.I.S. “Pietro Andriano” di Castelnuovo Don Bosco di Asti, nell’ambito del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) che li ha visti protagonisti insieme ai loro professori delle materie tecniche nel tour tecnico organizzato dalle ditte GP Tecnica di Baldichieri e Cantarana e dalla ditta Officine Italiane Zard, anch’essa di Baldichieri.

I ragazzi si sono dati appuntamento, accompagnati anche da alcuni genitori e dai loro professori, davanti allo stabilimento Zard, con DPI e mascherina e dopo aver esibito il green pass e misurata la febbre sono stati divisi in due gruppi, per esigenze legate al protocollo Covid-19. La visita didattica (ci racconta il prof. Milano Giuseppe, tutor scolastico nonché docente di scienze e tecnologie meccaniche), è stata organizzata dal prof. Garnero Davide, docente di laboratorio meccanico, in collaborazione con il dott. Inaudi, Responsabile del Personale, e oltre agli studenti ha coinvolto anche il prof. Siciliani Romeo, docente di laboratorio meccanico ed esperto di cnc, cad-cam e modellazione solida e il prof. Giarrusso Francesco, docente di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche.

I ragazzi hanno avuto la possibilità di osservare il ciclo produttivo delle tre aziende e vedere all’opera le macchine di ultimissima generazione. Hanno suscitato tanta curiosità le spiegazioni fornite dai vari responsabili di reparto che per qualche ora si sono messi a disposizione per rispondere anche alle tante domande fatte dai ragazzi che tra poco più di un anno e mezzo affronteranno anche loro il mondo del lavoro. Le ditte operano nel settore dell’Automotive, in particolare la ditta GP Tecnica opera nel settore dello stampaggio a freddo della lamiera ed è specializzata nella costruzione di stampi d’imbutitura per componenti di carrozzeria e sistemi di scarico in campo automotive. Le Officine Italiane Zard, invece, progettano e costruiscono scarichi per motociclette.