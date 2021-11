Torna la Gmg Diocesana: ricco programma a San Damiano d’Asti alla presenza di Mons. Prastaro

Fermento per la giornata più attesa dai ragazzi della Diocesi. E non è l’unica novità che riguarda la Gmg Diocesana, dato che quest’anno si svolgerà in occasione della domenica del Cristo Re e non più alla vigilia della domenica delle Palme. L’appuntamento è quindi per sabato 20 novembre a San Damiano.

Tanti gli appuntamenti della giornata della gioventù diocesana che è rivolta a tutti i ragazzi dalla terza media in poi: alle 17 arrivo e accoglienza nella piazza della chiesa dei Santi Cosma e Damiano; alle 17.30 attività, animazione, giochi e tante sorprese; alle 19 cena al Foro Boario, alle 20.30 camminata verso la chiesa di San Vincenzo e momento di veglia con il vescovo Marco Prastaro.

“Quella che in diocesi per tutti e da molti anni amichevolmente era chiamata ‘Le palme’, ovvero la veglia di preghiera e di incontro dei giovani della diocesi con il Vescovo in occasione della vigilia della domenica delle Palme, per scelta di Papa Francesco viene spostata alla vigilia della domenica di Cristo Re – commenta don Rodrigo Limeira, responsabile della Pastorale Giovanile.

“Sarà un’occasione anche per ritrovarsi dopo ben due anni di pausa per questo incontro così importante per la nostra diocesi. La gioia dell’incontrarsi e il messaggio di papa Francesco per la XXXVI Giornata mondiale della gioventù saranno gli ingredienti principali dell’appuntamento dei giovani in preghiera attorno alla croce della Gmg che da tanti anni accompagna idealmente e concretamente il cammino intenso e ricco di tutti questi 36 anni”.

L’iscrizione è obbligatoria al link https://bit.ly/3CXkO25

Sui canali social della Pastorale Giovanile saranno disponibili ulteriori aggiornamenti.