Torna il Bagna Cauda Day ad Asti: oltre 20mila “fujot” si riaccenderanno in due weekend

Asti profuma d’autunno. Con questo titolo è stata presentata questo pomeriggio l’edizione 2021 del Bagna Cauda Day, che ritorna in presenza dopo la pausa forzata dello scorso anno dovuta alla pandemia ed in programma per due fine settimana consecutivi il 26, 27 e 28 novembre e il 3, 4 e 5 dicembre.

“Il Bagna Cauda Day di quest’anno ha il profumo speciale della voglia di ripartire nel rispetto delle regole e con il consueto pizzico di ironia. – ha sottolineato il direttore di Astigiani Sergio Miravalle alla conferenza di presentazione – Tutti i bagnacaudisti che nell’ultimo fine settimana di novembre e nel primo week end di dicembre andranno nei locali aderenti, riceveranno in omaggio il bavagliolone in stoffa “Quarta dose!” firmato da Sergio Ponchione: un modo per dire che, dopo i vaccini, una bella bagna cauda aiuta a stare in salute“.

“Il Bagna Cauda Day è diventato un evento importante per la città, – ha commentato il Sindaco Maurizio Rasero – che merita di entrare a pieno titolo nel calendario delle manifestazioni che animerà la città nel fine settimana del 27 e 28 novembre, grazie all’impegno instancabile dei volontari e dei ristoratori che proporranno anche quest’anno il piatto principe della nostra tradizione“.

“Ci piacerebbe che l’autunno astigiano, che una volta poggiava sui cardini di Palio, Sagre e Douja, si allarghi anche ai mesi novembrini, per diventare un vero e propria primavera della città” ha continuato Miravalle.

Quest’anno il bavagliolone del Bagna Cauda Day avrà un valore in più: basterà farsi un selfie indossando il bavaglione dell’edizione 2021 e conservare la propria foto sul telefono cellulare. Quell’immagine diventa il «Bagna pass», un lasciapassare che avrà valore fino al 21 marzo 2022 e sarà riconosciuto da tutti i locali che aderiscono al Bagna Cauda Day. Mostrando il Bagna pass in tutti i locali aderenti all’iniziativa si avrà un’accoglienza speciale e un brindisi omaggio con una coppa di Asti docg o Moscato d’Asti docg. Con il Bagna pass si può inoltre partecipare al contest fotografico Bagna Cauda Clic sui canali Instagram e Facebook. Le migliori 12 foto saranno premiate con un magnum di Asti docg offerto dal Consorzio dell’Asti.

Per quanto riguarda la formula della manifestazione, non cambia nulla rispetto all’edizione del 2019: per sapere quali sono i locali che aderiscono all’originale formula è sufficiente andare sul sito www.bagnacaudaday.it e scorrere gli elenchi, suddivisi per aree geografiche. Per ogni locale è pubblicata una scheda con il numero di posti messi a disposizione e il telefono per prenotare direttamente i propri posti a tavola. La bagna cauda potrà essere proposta in varie versioni segnalate da un semaforo: Come dio comanda (rosso), eretica (giallo) o atea senz’aglio (verde). Previsto anche il Finale in gloria con tartufo. Il vino è proposto al prezzo di 12 euro a bottiglia.

Diversi i gadget della manifestazione: ci sono anche le Acciù in stoffa. Colorati pezzi unici portafortuna nel formato portachiavi da 12 centimetri e distanziamento sociale da mezzo metro. Se infatti si fanno baciare le due Acciù tenendole per la coda si ottiene il metro indicato per il distanziamento sociale. La novità di quest’anno è la confezione delle Acciculata della Barbero: due deliziose acciughe (da 70 grammi di finissimo cioccolato fondente e al latte) proposte nella scatoletta in metallo serigrafato vintage della famosa torroneria astigiana.

Al Bagna Cauda Day aderiscono quest’anno anche la Coldiretti che ospiterà il mercatino dei prodotti per la Bagna Cauda nella sede di Campagna Amica di corso Alessandria ad Asti e la Cia (Agricoltori italiani) che avrà il suo Agrivan nel centro di Asti con assaggi di bagna cauda, proposti in versione food street, in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Agrario di Asti.