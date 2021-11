Tigliole si illumina per accogliere i turisti in attesa del Natale e premia gli addobbi più originali

Il Comune di Tigliole ha lanciato l’iniziativa del “Natale a Tigliole”, invitando i cittadini ad addobbare l’esterno delle proprie abitazioni a tema natalizio.

“Questa è l’ultima di una serie di iniziative per promuovere il territorio comunale. – ci spiega il sindaco Daniele Basso – In piazza San Secondo, ad Asti, c’è uno stand dove si promuovono la sentieristica e le strutture ricettive di Tigliole, dove speriamo di attirare l’attenzione dei curiosi che visitano i mercatini del Magico Paese di Natale, per cui abbiamo chiesto ai cittadini di dare colore e luce a Tigliole, per un’accoglienza natalizia di chi verrà a visitarci in questo periodo.”

Un tema che sta molto a cuore all’amministrazione comunale che ha recentemente installato, per la prima volta, le luminarie nei concentrici del paese, a Tigliole e a Pratomorone.

“Se riusciamo a coinvolgere i tigliolesi e convincerli ad addobbare le loro case il colpo d’occhio che avrà il visitatore non potrà che essere più bello.” sottolinea Basso.

All’iniziativa hanno aderito con entusiasmo tutti i ristoranti del paese, Il Bumbunin, Ristorante Mariuccia, Al Picchio, l’Osto San Carlo e Agriturismo Bricco Gallo, che hanno offerto ciascuno una cena per due persone che andrà ai cinque migliori addobbi. Il Comune ha infatti deciso di organizzare un concorso per premiare le cinque case con le decorazioni esterne più belle ed originali, con una apposita Commissione che il 23 dicembre visiterà tutti gli esterni della abitazioni per valutarle e scegliere le più curiose. Il concorso è aperto a tutti i proprietari di case a Tigliole, anche per le seconde case. L’iscrizione è gratuita allo 0141667003, dalle 9 alle 12, oppure via mail a nataleatigliole@gmail.com indicando Nome, Cognome, indirizzo di casa e numero di telefono.

“Promuoviamo al 100% e a 360 gradi il nostro territorio, abbellendolo e mettendone in risalto le strutture ricettive e i ristoranti del paese che sono le nostre eccellenze.” conclude il sindaco.