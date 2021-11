Tanti agricoltori a Montegrosso d’Asti per la giornata Coldiretti del ringraziamento e per la benedizione dei trattori

Numerosa partecipazione per la tradizionale Festa Provinciale del Ringraziamento Coldiretti Asti, rinnovata domenica 21 novembre a Montegrosso d’Asti, nel segno della gratitudine per l’annata agraria trascorsa. Una Festa itinerante, particolarmente sentita dal mondo agricolo, che ogni anno, a rotazione, tocca tutti i centri-zona dell’Associazione.

Come vuole la consuetudine, la giornata è stata aperta con una speciale liturgia eucaristica dedicata ai prodotti della terra e del lavoro degli agricoltori, presso la parrocchiale di Santo Stefano in frazione Santo Stefano.

Dall’ambone, parole di gratitudine e ben auguranti per una nuova e proficua campagna 2022 sono state spese dal celebrante, mentre il Presidente Marco Reggio e il Direttore Diego Furia sono tornati a rimarcare il prezioso lavoro contadino profuso, non solo per la produzione di prodotti agroalimentari di qualità e sicurezza, ma anche per la miglior cura del paesaggio e attenzione all’ambiente e alla natura.

A seguire, l’immancabile benedizione dei mezzi agricoli e l’attesa conviviale nel salone comunale, occasione di socialità, riflessione e confronto tra gli agricoltori.