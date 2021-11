Studenti di Servizio Sociale dell’UniAstiss al convegno “Social work education”

Il corso di laurea in Servizio Sociale dell’Università del Piemonte Orientale,

con sede ad Asti, ha partecipato al secondo convegno nazionale dal titolo “Social work education: innovazioni ed esperienze” organizzato dal Centro di Ricerca Relational Social Work dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il convegno ha permesso di mettere in dialogo i punti di vista del mondo accademico con quelli dei professionisti, esperti per esperienza e studenti in formazione.

Ha rappresentato un’importante opportunità di confronto con altre esperienze italiane, anche per il corso di Laurea in servizio sociale che era presente con l’Assistente sociale Antonella De Luca e il gruppo di cittadini diversamente esperti, che dal 2013 collaborano ad alcune attività didattiche con gli studenti del corso Class.

Gli studenti hanno partecipato in collegamento dalla sede del Polo Universitario di Astiss , presentando un intervento comune, dal titolo “ Il coinvolgimento dei cittadini esperti per esperienza nella formazione universitaria dei futuri assistenti sociali”.

Alla preparazione del progetto hanno collaborato le docenti Elena Allegri, Manuela Olia, Laura Pinto, le studentesse Ornella Lovisolo, Graziana Marra, Noemi Riva, Maria Margherita Saracco, Francesca Scianna, Gianni Garena.