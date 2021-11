Spaccio di sostanze stupefacenti, astigiano arrestato dalla Polizia di Asti

Gli Agenti della Polizia di Stato – Questura di Asti, in particolare gli investigatori della Prima Sezione della Squadra Mobile, hanno tratto in arresto negli scorsi giorni un cittadino italiano, classe 65’, residente ad Asti, in quanto gravato da un ordine di carcerazione per aver subito una condanna in relazione a condotte di spaccio di stupefacenti da lui commesse ad Asti nel 2016.

In particolare, il soggetto, era stato all’epoca trovato in possesso, nel proprio garage, di sostanza stupefacente tipo marjuana, nel dettaglio circa 3 Kg, motivo per cui l’uomo è stato condannato ad una reclusione di anni 1 mesi 10 giorni 6 e alla pena pecuniaria di euro 14.000.