Sopralluogo del sindaco ai mercatini di Natale: “Bisogna indossare la mascherina”

Giro di vite per chi non rispetta le precauzioni anti contagio ai mercatini del Magico Paese di Natale. Lunedì scorso, infatti, il sindaco Maurizio Rasero ha emesso un’ordinanza che prevede l’uso obbligatorio della mascherina nelle piazze e nelle vie interessate dai mercatini natalizi, a causa sia dell’incremento del contagio degli ultimi giorni, sia del grande afflusso di persone previsto soprattutto nelle giornate di sabato e domenica.

Questa mattina il primo cittadino si è recato ai mercatini per verificare il rispetto della norma.

“Molti indossavano correttamente la mascherina – spiega il sindaco – altri purtroppo ne erano sprovvisti. I vigili stanno sensibilizzando tutti coloro che non indossano il dispositivo di protezione e chiedono chi ne è sprovvisto di metterla pena la contravvenzione prevista dall’ordinanza”.

Ricordiamo che, in base alla normativa vigente, non indossare la mascherina in luoghi affollati comporta una sanzione di circa 400 Euro.